meinsportradio.de

Radsport: Und wieder Ewan Die Sportshow Anhören [ 00:06:19 ]

Die World Tour 2017 startet mit der Tour Down Under in die Saison und Caleb Ewan gewinnt die 1. Etappe. Und das trotz Megahitze in Australien von bis zu 40 Grad und Versuchs von Weltmeister Peter Sagan, seinen Kollegen Sam Bennet in Szene zu setzen. Im Schlusssprint war gegen den Australier kein Kraut gewachsen. Malte Asmus und Lukas Kruse berichten.