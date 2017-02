Einbetten Du möchtest diese Episode auf deiner Homepage einbetten? Kein Problem! Kopiere einfach folgenden Code und füge ihn auf deiner Seite als HTML ein: <iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=2519" height="160" width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/diesportshow-201701257">Auf meinsportradio.de hören</a></iframe> Schließen

Die Woche in der NBA: LeBron reicht's Die Sportshow Anhören [ 00:29:36 ]

Er war mal wieder allerhand los in der NBA in der letzten Woche. Wie jeden Donnerstag bekommt ihr einen Überblick, was sich so getan hat in der besten Basketball-Liga der Welt. Lars Kiehle, Felix Amrhein und Andreas Thies widmen sich heute den Fragen, warum sich LeBron Luft verschafft hat, warum die Portland TrailBlazers diese Saison so schlecht sind und was sonst noch so Gesprächsthema war.