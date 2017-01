Einbetten Du möchtest diese Episode auf deiner Homepage einbetten? Kein Problem! Kopiere einfach folgenden Code und füge ihn auf deiner Seite als HTML ein: <iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=2200" height="160" width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/diesportshow-201612163">Auf meinsportradio.de hören</a></iframe> Schließen

Wintersport: Fourcade nicht zu bremsen Die Sportshow Anhören [ 00:14:58 ]

Wer kann eigentlich den französischen Biathleten Martin Fourcade stoppen? Wohl nur er selbst. In Nove Mesto gewann er sogar trotz eines Schießfehlers. Was sonst noch wichtig war, wo die Deutschen landeten und was das Wochenende sonst noch bringt, erklären euch Malte Asmus, Andreas Thies und Konrad Oeckel.