meinsportradio.de

Daily Down Under: Chaos im Tennis-Land Chip & Charge Anhören [ 00:33:14 ]

An Tag 7 regierte das Chaos im sonst so durchstrukturierten Tennis-Zirkus. Beide an 1 gesetzten Spieler schieden im Achtelfinale aus. Angelique Kerber erwischte einen schwachen Tag gegen Coco Vandeweghe und ging verdient aus dem Turnier, was sie hinterher auch bestätigte. Was Mischa Zverev vorher mit Andy Murray anstellte, war aber mehr als bemerkenswert. Mit fantastischem Serve & Volley besiegte er Murray und sprach hinterher vom besten Match seines Lebens. Philipp Joubert hat die Stimmen von vor Ort.