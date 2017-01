Einbetten Du möchtest diese Episode auf deiner Homepage einbetten? Kein Problem! Kopiere einfach folgenden Code und füge ihn auf deiner Seite als HTML ein: <iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=2332" height="160" width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/diesportshow-201701052">Auf meinsportradio.de hören</a></iframe> Schließen

Schlacht gewonnen, Krieg verloren - so lautet die Definition eines Pyrrhus-Sieges. Alexander Zverev glückte so ein Sieg gegen Roger Federer beim Hopman Cup. Trotzdem unterlag er der Schweiz an der Seite von Andrea Petkovic mit 1:2. Angelique Kerber ist dagegen in Brisbane trotz leichten Rosts weiter. Und Horacio Zeballos freute sich in Doha über ein Selfie mit Novak Djokovic. Andreas Thies und Malte Asmus fassen zusammen.