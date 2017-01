Einbetten Du möchtest diese Episode auf deiner Homepage einbetten? Kein Problem! Kopiere einfach folgenden Code und füge ihn auf deiner Seite als HTML ein: <iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=2460" height="160" width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/diesportshow-201701197">Auf meinsportradio.de hören</a></iframe> Schließen

Radsport: Australische Dominanz Die Sportshow Anhören [ 00:05:02 ]

Die Tour Down Under ist in fester Hand der Lokalmatadoren. Der Sprintsieg von Caleb Ewan auf der dritten Etappe 2017 war saisonübergreifende bereits der neunte Erfolg in Serie eines australischen Fahrer bei dieser Rundfahrt. Aber auch aus Sicht des deutschen Teams Bora Hansgrohe konnte man zufrieden sein. Denn der Weltmeister Peter Sagen präsentierte sich mal wieder in starker Form. Lukas Kruse und Malte Asmus berichten.