meinsportradio.de

Der Jahresauftakt gerät spektakulär

Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe "Chip & Charge" im Jahr 2017! Auch in diesem Jahr werden wir wieder wöchentlich eine Sendung anbieten, dazu zu den Grand Slams ein Daily. Den Anfang macht das Daily Down Under ab nächster Woche.

Unsere Themen heute:

Karolina Pliskova gewinnt in Brisbane. Kann sie dieses Jahr eventuell sogar Nummer 1 der Welt werden? Was ist mit Angelique Kerber? Wie viel bekommen wir in diesem Jahr von Elena Svitolina oder Garbine Muguruza zu sehen? Destanee Aiava ist die erste 2000 geborene Siegerin eines WTA-Matches.

Bei den Herren gab es das erste Aufeinandertreffen von Novak Djokovic und Andy Murray. Was macht Rafael Nadal? Wie geht es Tomas Berdych?Daniil Medvedev überzeugt in Chennai. Sehen wir dieses Jahr den Durchbruch der russischen Spieler?

Der Hopman Cup ist in Teilen leider zum absoluten Exhibition-Event "verkommen". Aber es bot mit der Rückkehr von Roger Federer ein absolutes Zugpferd. Das Match gegen Alexander Zverev war sicher der Höhepunkt dieses Wettbewerbs. Die Franzosen gewinnen das Turnier.

Wir würdigen außerdem den Rücktritt von Ana Ivanovic und schauen auf Peter Gojowczyk und Sabine Lisicki.