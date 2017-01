Einbetten Du möchtest diese Episode auf deiner Homepage einbetten? Kein Problem! Kopiere einfach folgenden Code und füge ihn auf deiner Seite als HTML ein: <iframe src="https://meinsportradio.de/msrplayer.php?e=2387" height="160" width="100%"><a href="https://meinsportradio.de/diesportshow-201701123">Auf meinsportradio.de hören</a></iframe> Schließen

Handball: Kantersieg zum Start Die Sportshow Anhören [ 00:07:05 ]

Furioser Auftritt der Franzosen zum Start der Handball-Heim-WM. 31:16 hieß es am Ende gegen Brasilien. War der Gegner zu schwach oder der Gastgeber so stark? Was bedeutet das für die Ambitionen der Franzosen und können die Altstars das hohe Tempo der WM mitgehen? Sebastian Mühlenhof und Malte Asmus wägen ab.